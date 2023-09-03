Владивосток, 3 сентября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. В заливе Петра Великого при выборке трала произошло опрокидывание маломерного рыболовного судна, сообщили 3 сентября в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

По предварительным данным, инцидент произошёл 2 сентября около 22:40 по местному времени.

«Находившимися рядом судами четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один погибший», — уточнили в прокуратуре.

По факту происшествия Приморская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 февраля девять рыбаков пропали без вести в результате опрокидывания судна у берегов Южной Кореи. Кораблекрушение произошло у юго-западного побережья страны в 16 км от необитаемого острова Дэбичи. Трёх членов экипажа подобрало проходившее рядом судно.