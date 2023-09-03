Лондон, 3 сентября, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Экс-глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес перед своим уходом с поста предпринял попытку сорвать поставки американских вертолётов Chinook для Вооружённых сил королевства. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

Иван Шилов ИА Регнум Бен Уоллес

По информации издания, 10 августа Бен Уоллес направил главе Пентагона Ллойду Остину сообщение о намерении Великобритании пересмотреть договорённость о приобретении 14 тяжёлых военно-транспортных вертолётов у концерна Boeing.

Отмечается, что британское правительство расценило этот шаг как вредоносный для отношений страны с Соединёнными Штатами Америки. В июле этого года Уоллес также выразил недовольство американской администрацией, не поддержавшей его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

Как передавало ИА Регнум, новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса стал министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности страны Грант Шэппс. В пресс-службе правительства Великобритании отметили, что назначение министра утвердил король Карл III.