Москва, 3 сентября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал своей ошибкой поражение «красно-белых» в матче седьмого тура МИР Российской Премьер-лиги 2023/24 с «Краснодаром».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

«В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность», — сказал Абаскаль в интервью «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что во втором тайме московская команда смогла вернуться в игру после неудачной первой половины. По словам Абаскаля, у «красно-белых» было много моментов и шансов, однако пенальти в конце игры не позволил «Спартаку» заработать очки.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября «Спартак» со счетом 0:2 уступил «Краснодару». Забитыми мячами отметились Джон Кордоба (40’) и Эдуард Сперцян (83’ пенальти). По итогам семи туров чемпионата России по футболу «Спартак» с десятью очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. «Краснодар» же, набрав 17 очков, вернулся на первое место.