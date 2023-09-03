ДНР, 3 сентября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Все попытки украинских диверсантов зайти в расположенные рядом с Артёмовском населённые пункты пресекаются бойцами Воздушно-десантных войск России, сообщили 3 сентября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По словам старшего разведчика с позывным Вассо, ВСУ пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние посёлки, передаёт РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

Противника выявляют ещё на подступах к городу с помощью различных приборов и беспилотников. Разведчики работают совместно с артиллеристами ВДВ. Бойцы для уничтожения техники и личного состава ВСУ также применят миномёты и противотанковые управляемые ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в результате двухдневной контратаки на артёмовском направлении фронта ВСУ утратили около восьми единиц тяжёлой техники и вооружения. На поле боя остались почти 80 погибших украинских солдат. Командование не спешит забирать тела своих бойцов, российским подразделениям также не дают их забрать для передачи родным или захоронения, рассказал разведчик 200-й бригады Южной группировки российских войск.

29 августа украинские ВВС потеряли на артёмовском направлении сразу шесть лётчиков из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Все пилоты имели офицерское звание и погибли при выполнении боевого задания, заявил спикер 18-й бригады армейской авиации Евгений Ракита.