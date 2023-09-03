Симферополь, 3 сентября, 2023, 05:19 — ИА Регнум. На Крымском мосту возобновили движение транспортных средств после временного перекрытия в ночь на 3 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Движения автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее в ночь на воскресенье, 3 сентября, оперативный штаб без уточнения причин сообщил, что на мосту временно приостановили движения транспортных средств.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на субботу предприняли попытки совершить террористические удары по Крымском мосту. В ведомстве подчеркнули, что во всех трёх случая для атаки ВСУ использовали полупогруженные безэкипажные катера.