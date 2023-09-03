Киев, 3 сентября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Ещё два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Чёрное море. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ещё два судна успешно прошли через наш временный… черноморский коридор», — написал президент Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выход второго судна по украинскому черноморскому коридору 26 августа не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что возобновление соглашения зависит от выполнения условий по российской части сделки

Как передавало ИА Регнум, 26 августа второе после прекращения действия черноморской инициативы судно, с февраля прошлого года находившееся в порту Одессы, вышло в Чёрное море.