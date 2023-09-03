Осло, 3 сентября, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Намерения Украины войти в состав НАТО взамен на российские территории надуманы и не могут быть реализованы, поделился мнением с телеканалом NRK исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

«Не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией. Отвоевать их обратно будет очень непросто», — отметил эксперт.

Реализация плана по сдаче территорий в обмен на вхождение в состав НАТО практически невозможна. Принять соглашение должны не только Россия и Украина, но и 30 членов Североатлантического альянса, заключил Хага.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за эти слова.

31 августа представитель Чехии в НАТО Якуб Ландовский отметил, что Украина сможет вступить в альянс, когда боевые действия прекратятся, а границы страны станут стабильными. При решении вопроса о вступлении Украины в НАТО будет рассматриваться, какой вклад Киев сможет внести в укрепление безопасности территории альянса, заявил представитель Чехии. Подписание формального мирного соглашения между Москвой и Киевом обязательным для вступления Украины в НАТО являться не будет, сказал он.