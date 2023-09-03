Москва, 3 сентября, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Певец Михаил Шуфутинский достоин звания народного артиста России. Соответствующее обращение к министру культуры Ольге Любимовой направил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Кадр из микроблога Егора Крида Обложка совместной песни Егора Крида и Михаила Шуфутинского «3 сентября»

«Михаил Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после того, как к президенту обратился основатель ЛДПР Владимир Жириновский. С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова «народный», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Чернышов добавил, что артист Шуфутинский не имеет звания народный, власть должна слышать людей и исправить это.

По словам политика, позиция певца на тему спецоперации однозначная и заслуживающая уважения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Шуфутинский заявил, что с молоком матери впитал ненависть к фашизму, и считает вражеской любую страну, где допускают или культивируют нацизм. Певец не стал выражать свою позицию публично в отличие от многих других артистов. Шуфутинский добавил, что нужен сегодня в России, а в США, где он не был три года, ему ехать не хочется.

В 2022 году у певца закончился срок действия американского паспорта. Чтобы продлить документ, нужно было посетить консульство США в Москве, но артиста там не приняли.