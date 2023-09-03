Вашингтон, 3 сентября, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего раунда Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке одержал победу над французом Артура Риндеркнеша. Встреча, продлившаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

В четвёртом круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Андрей Рублёв встретится с британским теннисистом Джеком Дрейпером.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября российский теннисист Даниил Медведев во время матча второго круга Открытого чемпионата США с австралийцем Кристофером О’Коннеллом поругался с болельщиками.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, в свою очередь, 2 сентября в матче третьего круга US Open обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.