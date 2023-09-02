Абуджа, 3 сентября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей в Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве и Нью-Йорке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Как следует из заявления офиса президента Нигерии, опубликованном в социальной сети X, данное решение вступил в силу 2 сентября этого года. Соответствующее решение было принято в результате анализа работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Нобелевский фонд принял решение отозвать приглашения послам из России, Ирана и Белоруссии, отказав в участии на церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

В 2022 году Нобелевский фонд также не пригласил послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий в связи с началом специальной военной операции на Украине.