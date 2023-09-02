Москва, 3 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В Москве на Киевском вокзале ночью 3 сентября объявили об эвакуации сотрудников и посетителей, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Andrey Korzun Киевский вокзал

«На Киевском вокзале проводится эвакуация граждан», — подтвердил источник.

Эвакуация проводится из-за поступившего сообщения о минировании. Экстренные службы реагирования проверят здание вокзала на наличие опасных предметов.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля неизвестный сообщил о том, что Останкинская телебашня в Москве заминирована. Неделей ранее также проверяли подобную информацию, которая впоследствии не подтвердилась.

В начале июля в аэропорту Волгограда проводилась проверка в связи с поступившим сообщением о минировании. Информация об угрозе взрыва содержалась в письме, которое поступило в редакцию одного из местных интернет-СМИ. Проверка показала, что сообщение о минировании оказалось ложным. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.