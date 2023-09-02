Стокгольм, 3 сентября, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Послам из России, Белоруссии и Ирана отказали в участии на церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Соответветствующее решение принято Нобелевским фондом.

Naked-science.ru Нобелевская премия

В официальном заявлении говорится, что в фонде учли резкую реакцию в Швеции из-за решения пригласить на вручение послов всех стран.

«Мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — сообщается на сайте организации.

Примечательно, что на церемонию вречения премий в Осло приглашены все послы без исключения.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Нобелевский фонд не пригласил послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Нобелевские премии присуждаются в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, экономики, мира. Церемонии вручения премии проводят каждый год. Лауреаты получают медали, покрытую 24-каратным золотом, диплом и денежную премию.