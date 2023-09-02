Дамаск, 3 сентября, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Американские беспилотники международной коалиции в Сирии за прошедшие сутки десять раз нарушили воздушное пространство. Об этом в ходе брифинга 2 сентября сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 10 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов», — сказал Кулить.

Он также добавил, что в районе зоны Эт-Танф за прошедшие сутки было зафиксировано около 18 нарушения четырьмя парами американских истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя парами многоцелевых беспилотных аппаратов MQ-1C.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предложила Турции вернуться к договору, разрешающему турецким силам бороться с террористическими силами на территории Сирии.