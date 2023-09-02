Москва, 3 сентября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны и отменены несколько рейсов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные сервиса «Яндекс. Расписания».

(сс) rawpixel В аэропорту

По состоянию на 00:10 мск 3 сентября во Внуково задержали пять рейсов, ещё шесть отменили.

В Домодедово и Шереметьево задержали по семь рейсов. Причины нарушения авиасообщения не уточняются.

Ранее ИА Регнум передавало, утром 1 сентября в Москве задержали более 60 авиарейсов, порядка 23 отменили. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о пресечении очередной попытки пролёта БПЛА к Москве. Пострадавших и разрушений нет.

Власти Москвы и Минобороны для защиты столицы от беспилотных летательных аппаратов и от терактов оперативно строят новые средства ПВО. По словам мэра Сергея Собянина, в Орле заканчивается обустройство аэропорта, предназначенного для перехвата БПЛА, летящих к Москве.