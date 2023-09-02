Киркук, Ирак, 3 сентября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. На севере Ирака пострадали демонстранты, протестующие против закрытия дороги Киркук — Эрбиль, сообщило 2 сентября иракское агентство Shafaq News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Протесты переросли в насилие, в результате чего два человека погибли и десять получили ранения», — уточнили источники в службе безопасности.

Отмечается, что в Киркуке демонстранты не согласны с решением иракского правительства эвакуировать штаб-квартиру Демократической партии Курдистана. Длительное закрытие дороги Киркук — Эрбиль спровоцировало продолжающиеся беспорядки.

Правоохранители ввели комендантский час на всей территории провинции Киркук.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Багдаде протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде и подожгли его. Сотни участников митинга выступили против решения Стокгольма, который разрешил проведение антимусульманской акции. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

В конце июня иракцы также врывались на территорию посольства Швеции в Багдаде. Люди проникли на территорию дипломатического ведомства, сломав ворота. Участники пикета требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.