Тель-Авив, Израиль, 3 сентября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. В 35-й раз десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передаёт 2 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По данным израильской компании Crowd Solutions, на главной акции протеста на улице Каплан собралось около 110 тысяч человек.

Организаторы очередного митинга обвиняют правительство Биньямина Нетаньяху в беспрецедентных по масштабам беспорядках в городе, которые в субботу устроили беженцы из Эритреи. В результате их действий пострадали более 150 человек, в том числе 50 полицейских.

Израильский парламент находится на каникулах, поэтому тема продвигаемой правительством судебной реформы отошла на второй план.

Министр юстиции Израиля Ави Ниссенкорн в обращении к протестующим заявил, что страна находится «на пороге диктатуры».

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября эритрейское посольство в Тель-Авиве организовало для соотечественников праздничное мероприятие. Живущие в городе беженцы пришли к зданию, чтобы выразить протест в отношении действующих властей Эритреи. Манифестанты кричали, размахивали палками, бросали камни и бутылки в участников мероприятия. Это в результате привело к столкновениям между выходцами из этой страны, в которых пострадали более 100 человек. Полицейским пришлось использовать светошумовые гранаты, после чего протестующие переключили внимание на стражей порядка.

В Израиле митинги против судебной реформы проходят каждую неделю по субботам. Большинство протестующих выходят на улицы Тель-Авива. Ранее депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавший в стране массовые протесты. Законопроект поддержали 64 депутата, 56 представляющих оппозицию парламентариев не стали принимать участие в голосовании и покинули зал заседаний.

25 марта глава израильского минобороны Йоав Галант выступил с обращением, в котором призвал приостановить судебную реформу из-за её угрозы для безопасности Израиля. Из-за этого заявления Биньямин Нетаньяху отправил министра в отставку.