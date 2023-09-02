Жители Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг в 35-й раз
Израильтяне вышли на очередной антиправительственный митинг
Тель-Авив, Израиль, 3 сентября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. В 35-й раз десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передаёт 2 сентября РИА Новости.
По данным израильской компании Crowd Solutions, на главной акции протеста на улице Каплан собралось около 110 тысяч человек.
Организаторы очередного митинга обвиняют правительство Биньямина Нетаньяху в беспрецедентных по масштабам беспорядках в городе, которые в субботу устроили беженцы из Эритреи. В результате их действий пострадали более 150 человек, в том числе 50 полицейских.
Израильский парламент находится на каникулах, поэтому тема продвигаемой правительством судебной реформы отошла на второй план.
Министр юстиции Израиля Ави Ниссенкорн в обращении к протестующим заявил, что страна находится «на пороге диктатуры».
Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября эритрейское посольство в Тель-Авиве организовало для соотечественников праздничное мероприятие. Живущие в городе беженцы пришли к зданию, чтобы выразить протест в отношении действующих властей Эритреи. Манифестанты кричали, размахивали палками, бросали камни и бутылки в участников мероприятия. Это в результате привело к столкновениям между выходцами из этой страны, в которых пострадали более 100 человек. Полицейским пришлось использовать светошумовые гранаты, после чего протестующие переключили внимание на стражей порядка.
В Израиле митинги против судебной реформы проходят каждую неделю по субботам. Большинство протестующих выходят на улицы Тель-Авива. Ранее депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавший в стране массовые протесты. Законопроект поддержали 64 депутата, 56 представляющих оппозицию парламентариев не стали принимать участие в голосовании и покинули зал заседаний.
25 марта глава израильского минобороны Йоав Галант выступил с обращением, в котором призвал приостановить судебную реформу из-за её угрозы для безопасности Израиля. Из-за этого заявления Биньямин Нетаньяху отправил министра в отставку.