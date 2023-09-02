Кадуна, Нигерия, 2 сентября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. На севере Нигерии вооружённые бандиты напали на верующих в здании мечети, есть погибшие и пострадавшие, сообщило 2 сентября издание Daily Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Нападение произошло в ходе вечерней молитвы 1 сентября в деревне Сая-Сая штата Кадуна.

По данным издания, пять человек погибли в здании мечети, ещё двое скончались от ранений в других районах населённого пункта. В больницу с огнестрельными ранениями доставили двоих местных жителей.

Исполняющий обязанности офицера по связям с общественностью полицейского управления штата Мансир Альхассан заявил, что для поиска нападавших привлечены сотрудники службы безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на юге Нигерии была обстреляна колонна с сотрудниками американского посольства. Дипломаты находились с гуманитарной миссией в Анамбре. Нападение произошло в районе населённого пункта Огбару. Жертвами атаки стали как минимум четыре человека, ещё несколько человек получили ранения.

В апреле в Нигерии боевики похитили по меньшей мере 80 человек, среди которых были дети и женщины. Людей увезли в неизвестном направлении. Нападение произошло, когда жители поселка Цафе собирали хворост.