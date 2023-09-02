Краснодар, 2 сентября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над московским «Спартаком». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Краснодар», завершилось со счётом 2:0.

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Первый мяч на 40-й минуте встречи забил колумбийский центральный нападающий Джон Кордоба после передачи Лукаса Оласы. В конце второго тайма хавбек сборной Армении Эдуард Сперцян удвоил преимущество «быков» ударом с пенальти.

Жёлтые карточки получили Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Александр Селихов, Хесус Медина и Кевин Пина. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Краснодар», одержав пятую победу в сезоне, набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» с десятью очками остался на восьмой позиции.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября «Урал» из Екатеринбурга в матче седьмого тура чемпионата России потерпел второе подряд поражение, уступив дома грозненскому «Ахмату». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.