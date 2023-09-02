Берлин, 2 сентября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, говорится 2 сентября в материалах немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Издание со ссылкой на главу комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэля Рота уточняет, что инцидент с политиком произошёл в субботу, 2 сентября.

«Канцлер чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить», — пишет газета.

У Шольца был запланирован визит в город Херинген в земле Гессен, где он должен был пообщаться с местными жителями.

Представитель кабмина ответил на запрос журнала Spiegel и пояснил, что политик ударился лицом во время пробежки. С понедельника, 4 сентября, канцлер планирует вернуться к своему рабочему графику.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолёта на лужайке перед Белым домом. После удара головой, он пошутил в разговоре с журналистами у Белого дома по поводу своего падения. Затем Байден неловко подпрыгнул и направился внутрь здания. Врач президента в Белом доме признал, что с возрастом походка Байден стала более медленной и менее уверенной. Он спотыкался и раньше.