Чегемский район, Кабардино-Балкария, 2 сентября, 2023, 22:13 — ИА Регнум. В Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жёсткую посадку, погиб парапланерист, сообщает 2 сентября РЕН ТВ со ссылкой на источник.

(сс) Alexandre Pereira Парапланерист

Предварительно, парапланерист после потери управления совершил жёсткое приземление. В результате полученных травм он скончался. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа на Алтае, в Кош-Агачском районе, во время проведения Кубка России по параплану один из участников упал в горах. Мужчину госпитализировали с травмой позвоночника. Организаторы соревнований уточнили, что пострадавший приехал на соревнования из Новосибирска.

Вечером 27 мая на окраине Комсомольска-на-Амуре мужчина совершал полёт на мотопараплане, который собрал самостоятельно. В ходе полёта он не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с поверхностью земли. Мужчина погиб на месте происшествия.