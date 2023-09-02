Киев, 2 сентября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не будет вносить залог в размере 509 млн гривен (около 1,2 млрд рублей), заявил 2 сентября его адвокат Александр Лысак после завершения суда по избранию меры пресечения бизнесмену.

По его словам, которые передаёт украинское издание «Страна. ua», Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.

По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения (арест с правом выйти под залог).

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество» и «легализация имущества, полученного преступным путём».

По версии следствия, Коломойский в 2013–2020 годах легализовал более 500 млн гривен, выведя их за границу с помощью подконтрольных ему финансовых учреждений.

Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил его под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (около 1,2 млрд рублей).

После ареста Коломойского президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине в будущем не будет тех, кто «грабил страну» и «ставил себя выше закона», и поблагодарил правоохранителей за решимость довести до результата каждое из дел, которые десятилетиями «тормозились».