Москва, 2 сентября, 2023, 21:41 — ИА Регнум. На складе, который находится на северо-востоке Москвы, вспыхнул пожар на площади 80 кв. м, сообщила пресс-служба столичного МЧС в своём Telegram-канале.

«2 сентября 2023 года в 20.14 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Савеловская линия, д. 17А», — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что в 21.00 возгорание было локализовано и в 21.17 полностью ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, также 2 сентября сообщалось о пожаре в нежилом здании городского округа Солнечногорска. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение в цехе стекловарения на площади 250 кв. м.

21 августа экстренные службы известили о крупном возгорании на складе красок в Богородском районе Московской области. Пожар вспыхнул на улице Ильича. Изначально к тушению привлекали 83 человека и 25 единиц техники. Позднее площадь пожара увеличилась с 2000 кв. м до 3000 кв. м. Всего в процессе тушения задействовали более 130 человек и 38 единиц техники. Вертолётами Ка-32 было сброшено 345 тонн воды за 69 раз. Локализовали пожар днём на площади 4,3 тыс. кв. метров.