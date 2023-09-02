Москва, 2 сентября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Жена актёра Алексея Янина, о смерти которого стало известно 2 сентября, сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте», что её муж жив и находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

Dariya Sidorina/Russian Look/Global look Press Актёр Алексей Янин

«Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой», — написала Дарья Янина.

По словам Яниной, её супруг находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, он жив.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Российского академического молодёжного театра (РАМТ), где работал до болезни Янин, сообщила 2 сентября, что актёр скончался после продолжительной болезни.

6 мая 2015 года Янину внезапно стало плохо и он впал в кому. Молодого человека отвезли в больницу, но из-за праздничных дней операцию ему назначили лишь на 12 мая. За это время его состояние ухудшилось. Было решено перевести пациента в другую больницу, где и была сделана операция.

Актёру на тот момент было 32 года. В сознание он не приходил в течение полутора лет. В 2016 году мать артиста сообщила, что он пришёл в себя, и рассказала о состоянии здоровья сына. По её словам, он мог разговаривать и собирался начать занятия на тренажёре для восстановления навыков ходьбы.

Супруга Янина в свою очередь отмечала, что из-за болезни и проведенной трепанации с её мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за «предрасположенности сосудов» и трудоголизма.