Москва, 2 сентября, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Высказывания официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о выборах в новых российских регионах являются вмешательством в дела РФ и давлением на избирателей, заявил 2 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв в своём Telegram-канале.

«Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей», — написал, в частности, он, добавив, что высказывания Стано не имеют значения для Москвы.

По словам депутата, выборы во всех регионах состоятся в полном соответствии с законодательством, которое отвечает международным стандартам.

Пискарёв посоветовал Евросоюзу призвать к ответу тех руководителей стран НАТО, которые снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя обстрелы тех территорий, о которых сказал Стано, в том числе больниц и школ, где расположены избирательные участки.

Ранее Стано написал в соцсети X (бывшая Twitter), что голосование в новых регионах России якобы нарушает международное право, и призвал привлечь к ответственности организаторов выборов.

Как передавало ИА Регнум, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. Участие в общем голосовании впервые примут избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.

Общественная палата России и политические партии в ходе выборов в сентябре будут совместно вести подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами голосования, в том числе за системой дистанционного электронного голосования.