Массачусетс, США, 2 сентября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Бывший постпред США при ООН и глава Минэнерго США Билл Ричардсон умер на 76-м году жизни, сообщил 2 сентября телеканал CNN.

Oscar Gonzalez/Zuma/TASS Билл Ричардсон

Ричардсон умер во сне в своем летнем доме в Массачусетсе.

Вице-президент Центра за глобальное взаимодействие имени Ричардсона Микки Бергман в своём комментарии заявил, что экс-постпред прожил всю свою жизнь, служа другим, в том числе во время пребывания в правительстве, а также во время последующей карьеры, и помогал освобождать людей, находящихся в заложниках или незаконно задержанных за границей.

Причина смерти политика не уточняется.

Ричардсон родился в 1947 году в Калифорнии. Впервые его избрали в Палату представителей в 1983 году. Позднее занимал должности постпреда США при ООН и министра энергетики. Также избирался губернатором Нью-Мексико в 2002 году. Он проработал два срока, прежде чем покинуть свой пост в 2011 году.

В последние годы Ричардсон неоднократно занимался освобождением американских граждан, задержанных по тем или иным причинам за рубежом. Он также участвовал по неправительственной линии в диалоге между Москвой и Вашингтоном об обмене заключёнными.