Бремен, Германия, 2 сентября, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Артистка Лия Ахеджакова обвинила неизвестных ей «провокаторов» в том, что они якобы «подсунули» ей флаг Украины во время спектакля в немецком Бремене.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев Артистка Лия Ахеджакова

Как сообщало ИА Регнум ранее, в отношении актрисы была начата проверка по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ после того, как в Германии она вышла на сцену с украинским флагом. Ей может грозить штраф или административный арест.

«Что вы несёте? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор [дал этот флаг], подавали цветы, и он мне сунул этот флаг», — сказал Ахеджакова в комментарии Газете. Ru.

Также она заявила, что вначале приняла флаг за «шарфик». Того, кто передал флаг, якобы пытались найти в зале, но не смогли, добавила актриса.

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Ахеджакову иностранным агентом и возбудить против неё уголовные дела по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ, возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее на своих страницах в соцсетях актриса призывала «последовать её примеру» и перевести деньги на нужды ВСУ. При этом, отвечая на вопрос, действительно ли она отправляет деньги в Киев, Ахеджакова заявляла, что адвокаты запретили ей высказываться на эту тему.