Грозный, 2 сентября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Командир батальона спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко, который погиб в зоне СВО, награждён орденом Мужества, сообщил 2 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов передал отцу Евгения — Валерию Писаренко — удостоверение к государственной награде — ордену Мужества», — написал он.

Также Кадыров сообщил, что принял решение наградить Писаренко медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», которая также была передана его отцу.

«Мы сердечно признательны отцам и матерям, которые вырастили и воспитали таких достойных сынов Отечества, как Евгений Писаренко», — отметил глава Чечни, добавив, что родной брат погибшего бойца тоже находится на передовой в зоне СВО.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил о гибели Евгения Писаренко. Военкор Дмитрий Кулько также написал о смерти военного, у которого был позывной Большой. Писаренко много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. После начала специальной военной операции он добровольцем отправился на фронт.

По словам Кадырова, Писаренко во время штурма Марьинки под плотным огнём врага сумел вывести раненых товарищей, а после вернулся на передовую и продолжил бой с врагом.