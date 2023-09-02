Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

В четвёртом круге Касаткина сыграет с белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Как сообщало ИА Регнум, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О’Коннеллом со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 и вышел в третий круг US Open. В следующем матче он сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. В третьем круге он встретится с французом Артуром Риндеркнешем.