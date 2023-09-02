Москва, 2 сентября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. В первые семь месяцев 2023 года в жилых домах в России произошло 33 тысячи пожаров, что на 3 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2022 года, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Немного статистика уменьшилась по пожарам в жилищах. За семь месяцев прошлого года в этот период пожаров в жилищах случилось 36 тысяч. В этом году их на 3 тысячи меньше — 33 тысячи», — сказал министр в эфире телеканала «Вести 24».

Куренков отметил, что основной причиной пожаров пре-прежнему являются халатность и беспечность граждан. Необходимо менять подход к культуре безопасности, безопасность должна стать модной, сказал министр.

Глава МЧС также рекомендовал гражданам страховать имущество, а в домах устанавливать пожарные извещатели. В 2022 году эти устройства помогли сохранить 700 жизней, сказал Куренков.

Как сообщалось ранее, в МЧС решили наградить подростков, спасших троих пенсионеров из горящего дома в Североуральске. В ведомстве на них обратили внимание после публикации ИА Регнум. 26 августа в Североуральске произошёл крупный пожар в жилом доме, благодаря действиям самоотверженных прохожих удалось избежать жертв и пострадавших. Позднее все заслуги в спасении пожилых людей приписали офицеру Росгвардии, который участвовал в операции по вызволению пенсионеров из огня, но был не единственным героем.

28 августа загорелся балкон квартиры на четвёртом этаже четырёхэтажного жилого дома на Пионерской улице в Красногорске Московской области. Огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания составила 900 кв. м. Через несколько часов пожар был потушен.