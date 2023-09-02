Самара, 2 сентября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над воронежским «Факелом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Владимир Астапкович/РИА Новости Футболист Фернандо Костанца

В составе «Крыльев Советов» голы забили защитник Фернандо Костанца, реализовавший пенальти на 28-й минуте, полузащитник Амар Рахманович — на 66-й и нападающий Владислав Шитов — на 70-й.

На данный момент «Крылья Советов» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 14 очков. «Факел» идёт на 14-м месте с четырьмя очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Пари Нижний Новгород» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе «Пари НН» голы забили полузащитник Николай Калинский и нападающий Эдгар Севикян. Кроме того, защитник нижегородской команды Кирилл Гоцук записал на свой счёт автогол.