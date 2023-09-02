Москва, 2 сентября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России, сообщил 2 сентября представитель спортсмена.

IMAGO/Torsten Helmke/TASS Боксер Кевин Джонсон

«У него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — сказал собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа Джонсон объявил о том, что решил сменить своё имя, добавив к нему отчество Владимирович. Он объяснил этот поступок тем, что хочет сделать комплимент российскому президенту Владимиру Путину. Боксёр также подчеркнул, что после этого его можно считать русским «на 100%».

В начале апреля Кевин Джонсон после боя с российским боксёром Вячеславом Дациком попросил у Владимира Путина помочь ему продолжить спортивную карьеру в России и стать гражданином РФ.

Джонсону 43 года. За свою карьеру он принял участие в 59 боях, из которых 36 закончились его победой. При этом 20 побед он одержал нокаутом.

В декабре 2009 года американец проиграл украинскому боксёру Виталию Кличко. В этом бою разыгрывался титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В 2017 году Джонсон стал чемпионом мира по версии Международной боксёрской организации, победив итальянца Франческо Пьянету, но через год уступил пояс, проиграв хорвату Петару Милашу.