Москва, 2 сентября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА в гостевом матче одержал победу над московским «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игрок «Динамо» Артём Ильенко (слева) и игрок СКА Сергей Толчинский

В первом периоде нападающий «Динамо» Эрик О’Делл открыл счёт в матче. В самом начале второго периода форвард СКА Сергей Толчинский восстановил равновесие.

Победу петербургской команде принёс точный бросок нападающего Марата Хайруллина.

Как ранее сообщало ИА Регнум, челябинский «Трактор» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. «Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в лигу.

До этого екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Матч завершился в овертайме со счётом 3:2.