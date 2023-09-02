Валуйский район, Белгородская область, 2 сентября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В результате обстрела Валуйского района Белгородской области со стороны ВСУ получили повреждения 29 домов и четыре автомобиля, также было нарушено электро — и газоснабжение посёлка Уразово, но оно уже восстановлено, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены 4 автомобиля. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что продолжаются работы по восстановлению оптоволоконного интернета в посёлке.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в результате обстрела со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения. Гладков сообщил, что встретился с семьёй погибшего, и ещё раз выразил соболезнования.

«Молодой парень в свой выходной пришел к другу в гости. Вышел за пиццей. В этот момент и начался обстрел из РСЗО. К большому горю, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Всю необходимую помощь семье окажем», — написал губернатор.

Гладков также сообщил, что состояние раненых врачи сначала оценили как тяжёлое, им была оказана вся необходимая помощь. Одну из пострадавших лечат в Валуйской ЦРБ, сейчас её состояние оценивается как средней тяжести, второй раненый после обработки ран был отпущен домой.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 сентября ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня по торгово-развлекательному центру «Донецк-Сити» в столице ДНР. Десять человек получили ранения. Шестилетняя девочка погибла.

29 августа ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня Брянскую область. Под удар попал посёлок Климово. Пострадали пятеро мирных жителей, среди которых были и дети. Два человека погибли.