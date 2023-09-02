Тольятти, Самарская область, 2 сентября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» в гостевом матче одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости Хоккеист Никита Попугаев

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Сергей Калинин и Антон Бурдасов. У «Лады» точным броском отметился форвард Никита Попугаев.

«Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года «Лада» подала официальную заявку на вступление в КХЛ. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в Тольятти начали работу по приведению «Лада-Арены» к требованиям КХЛ.

В апреле 2023 года КХЛ включила «Ладу» в состав участников лиги на сезон 2023/24.

Ранее «Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год. В плей-офф она выходила один раз — в сезоне 2008/09.