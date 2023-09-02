Вашингтон, 2 сентября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. 59% избирателей Республиканской партии США готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, в ходе которых определится, кто станет кандидатом от партии на выборах президента США в 2024 году, сообщает 2 сентября The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Издание опросило 600 человек, которые будут участвовать в праймериз. Второе место в рейтинге занял губернатор штата Флорида Рон Десантис, его готовы поддержать 13% избирателей. На третьем месте — Никки Хейли, экс-постпред США в ООН (8%), на четвёртом — бизнесмен Вивек Рамасвами (5%).

Авторы отметили, что в сравнении с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2023 года, число сторонников Трампа выросло, а число сторонников его основного конкурента Десантиса снизилось почти вдвое, с 24% до 13%.

«Дональд Трамп увеличил свой отрыв в споре за пост кандидата от республиканцев», — отметили авторы материала.

Ранее Трамп отказался от участия в дебатах с конкурентами за пост кандидата от Республиканской партии. У него высокий рейтинг, и вследствие дебатов он может только снизиться, с чем и связано решение экс-президента США, отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

6 сентября состоится заседание суда в штате Джорджия, на котором Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность на них ответить. 1 августа против него были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. 24 августа Трамп был взят под арест и выпущен под залог в 200 тысяч долларов. Происходившее в тюрьме экс-президент США назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы.