Пермь, 2 сентября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В пермском аэропорту 2 сентября произошла массовая задержка рейсов, сообщил интернет-портал 59․RU.

Известия/Александр Полегенько

Так, в районе 12:00 онлайн-табло аэропорта зафиксировало задержку более десяти рейсов, большинство самолётов должны были прибыть в Пермь. К 13:00 часть рейсов уже прибыла, однако задержки остаются, отмечается в публикации.

В пресс-службе пермского аэропорта пока не прокомментировали ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны и отменены десятки авиарейсов. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении очередной попытки пролёта БПЛА к столице. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, ночью 30 августа объекты на территории России подверглись серии атак со стороны Украины, наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

Минобороны проинформировало об успешном пресечении попыток атак с использованием украинских дронов в трёх регионах: Московской, Курской и Псковской областях.