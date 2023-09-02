Москва, 2 сентября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Площадка ООН превратилась в арену нечистоплотных методов работы Запада, которые пытаются продавливать политизированные решения в собственных интересах, сказано в заявлении МИД России по случаю предстоящего открытия 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.

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«К сожалению, ооновская площадка также превратилась в арену для нечистоплотных методов работы Запада. Налицо попытки продавить контрпродуктивные политизированные решения в интересах узкой группы стран, прекратить или ограничить участие в структурах системы ООН представителей «неугодных» Западу правительств», — говорится в заявлении министерства.

В МИД также сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, а также примет участие в ряде встреч и мероприятий. Россия намерена бороться с подменой норм Устава ООН и вместе с единомышленниками помогать строить «подлинно справедливый и демократичный полицентричный миропорядок», отметили в МИД.

18 августа президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Её возглавит Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если Вашингтон опять не выдаст визы российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи ООН, Россия не оставит такие действия США без серьёзной реакции.