Москва, 2 сентября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Российская делегация вместе с единомышленниками будет продвигать в ходе сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 19 по 26 сентября, спектр инициатив по ключевым международным сюжетам, сообщила 2 сентября пресс-служба МИД РФ на своём сайте.

В частности, уточнили в пресс-службе, будут представлены проекты в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма.

В МИД призвали всех ответственных членов мирового сообщества вновь поддержать эти и другие российские начинания.

Также сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, а также примет участие в ряде встреч.

Ранее стало известно, что на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано выступление украинского президента Владимира Зеленского. По традиции мероприятие откроет выступление бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы. Затем прозвучат речи глав Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана и Казахстана. Также на Генассамблее ожидают выступления президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в состав делегации включены заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.