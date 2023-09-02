Москва, 2 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи ООН и примет участие в ряде встреч. Об этом 2 сентября сообщил МИД РФ.

Григорий Сысоев/РИА Новости Сергей Лавров

Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он выступит в ходе общеполитической дискуссии, которая пройдет с 19 по 26 сентября, и примет участие в ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Отмечается, что на предстоящей сессии российская сторона будет отстаивать свои принципиальные подходы, закреплённые в обновлённой Концепции внешней политики РФ.

«Будем выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 26 августа заявил, что российская сторона готова к любому варианту развития событий с выдачей Соединёнными Штатами виз членам делегации и журналистам России на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Он подтвердил, что ведётся плотная работа с американской стороной по этому вопросу, но отметил, что поведение США нельзя предсказать, а потому может произойти всё что угодно.