Екатеринбург, 2 сентября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

РИА Новости/Павел Лисицын Игрок ХК «Металлург» Максим Карпов и игрок ХК «Автомобилист» Брукс Мэйсек (справа)

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили защитник Сергей Зборовский и нападающий Брукс Мэйсек. У «Металлурга» отличились форварды Максим Мухаметов и Никита Михайлис.

В овертайме победу екатеринбургской команде принёс точный бросок защитника Джесси Блэкера.

Как ранее сообщало ИА Регнум, уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче КХЛ. Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 3:2.