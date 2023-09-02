Москва, 2 сентября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Солист оперной труппы Большого театра, тенор Максим Пастер скончался 1 сентября, ему было 47 лет, сообщила пресс-служба театра на своём сайте.

ТАСС/ Александра Мудрац Солист Большого театра, тенор Максим Пастер

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актёрской харизмой», — сказано в сообщении.

Причина смерти не называется.

Церемония прощания с артистом, по предварительным данным, пройдёт 6 сентября. Окончательную дату и место прощания с Пастером театр обещал объявить позднее.

Максим Пастер родом из Харькова. В 1994-м окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища, в 2003-м — вокальный факультет Харьковского государственного института искусств.

В 2003-м дебютировал в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». В 2004-м был принят в постоянную труппу. С 2013-го преподавал вокал в Российском институте театрального искусства.

Пастер работал со всемирно известными режиссёрами, в частности с Робертом Уилсоном, Эймунтасом Някрошюсом, Робертом Стуруа и Темуром Чхеидзе. В его репертуаре — партии в «Летучем голландце» Вагнера, «Макбете» Верди, «Мазепе» Чайковского, «Борисе Годунове» Мусоргского, «Мадам Баттерфляй» Пуччини и многих других.