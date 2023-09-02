Душанбе, 2 сентября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В Душанбе планируют проложить первую ветку лёгкого метро с южной окраины города в центр. Об этом 2 сентября сообщил глава инвестиционного управления министерства транспорта Таджикистана Сухроб Нурулло в интервью государственному информационному агентству «Ховар».

Иван Шилов ИА Регнум

«Рабочая группа сочла приемлемым предложение Южной Кореи о планировании строительства железной дороги для наземного метро на участке дороги от Южных ворот до государственного цирка длиной 10,5 км», — сказал Нурулло.

Он добавил, что на этом участке подходящий рельеф, а строительство линии обеспечит безопасность дорожного движения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года минтранс Таджикистана и Национальная железнодорожная компания Южной Кореи подписали меморандум по строительству метрополитена в Душанбе. По планам, первая ветка соединит южные ворота города (по направлению в Хатлонскую область) с районом городского цирка (от «Корвона» до Гулистона).