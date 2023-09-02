Донецк, 2 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. К началу нового учебного года в городах Донецкой Народной Республики восстановлено и отремонтировано свыше 30 учреждений образования, а до декабря это количество составит 90 объектов. Среди них более 40 школ и 50 дошкольных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». В образовательных учреждениях, где работы уже завершены, с 1 сентября начали учиться более 20 тысяч детей и студентов.

Пресс-служба ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

«Наибольшее количество объектов образования восстановлено «Единым заказчиком» в Мариуполе. Помимо трех десятков городских школ и детских садов, строителями восстановлены и капитально отремонтированы основные корпуса Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета им. А. И. Куинджи. В День знаний торжественные мероприятия также прошли в Волновахе, где строителями были восстановлены две городских школы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в настоящее время активные ремонтно-восстановительные работы ведутся в школах и детских садах Макеевки, которые пострадали во время обстрела города со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS 4 июля текущего года.

Пресс-служба ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Во всех восстановленных образовательных учреждениях специалистами были устранены конструктивные повреждения несущих конструкций и стен, установлены новые окна, заменена кровля и проложены инженерные коммуникации. Также строители провели отделку внутренних помещений и комплексное благоустройство прилегающих территорий, включая озеленение и установку новых современных спортивных и детских площадок.

Ремонтно-восстановительные работы проводились на всех объектах в сжатые сроки и в соответствии со всеми современными требованиями и нормами безопасности, принятыми в Российской Федерации. В зданиях всех образовательных учреждений специалисты модернизировали пожарную и охранную сигнализации, установили системы видеонаблюдения и контроля доступа, обновили инженерные сети и пр.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в Мариуполе была торжественно открыта возведенная с нуля и по последнему слову техники мариупольская средняя школа «Невская», рассчитанная на 1100 человек. Это учебное заведение без сомнений можно назвать одним из самых передовых не только в ДНР, но и во всей России.