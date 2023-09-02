Киев, 2 сентября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ в Харьковской области не только не удалось, но и обернулось потерей контроля над линией обороны. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

РИА Новости

«Идёт наступление российских войск, тяжелейшие бои там идут возле Купянска. Да и везде, там и где Марьинка тоже», — отметил Соскин.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают о том, что в ходе контрнаступления российская линия обороны нигде не прорвана. Тактика, которую предлагал Запад, оказалась неэффективна для ВСУ, а переданная странами НАТО техника устарела. Российские вооружения её превосходят, добавил он.

Зеленский постоянно говорит о продолжающемся наступлении, в Киеве ежедневно заявляют о победах, штурмах и прорывах, но «на фронте ничего нет, всё это ложь», сказал Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня украинские войска перешли к активной фазе контрнаступления на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. В июле президент России Владимир Путин констатировал, что никаких результатов ВСУ не добились, а кураторы Киева на Западе явно разочарованы ходом операции.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, к началу сентября ВСУ смогли всего лишь зайти в полуразрушенные населённые пункты в серой зоне, закрепиться в которых невозможно. Никаких военных успехов за три месяца контрнаступления киевский режим не достиг.