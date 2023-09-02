Астана, 2 сентября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 3:2.

РИА Новости/ Виталий Аньков

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Александр Хмелевски, Владислав Ефремов и Александр Шаров. У «Барыса» точными бросками отметились защитник Тамирлан Гайтамиров и форвард Понтус Оберг.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Автомобилистом», «Барыс» встретится на своём льду с новосибирской «Сибирью». Оба матча состоятся 4 сентября.

Как ранее сообщало ИА Регнум, омский «Авангард» одержал победу над «Сибирью» в первом матче сезона 2023/24 КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Во втором периоде счёт открыл нападающий «Сибири» Алексей Яковлев. «Авангард» в третьем периоде забросил две шайбы и вырвал победу, отличились форварды Райан Спунер и Игорь Гераськин.