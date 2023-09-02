Улан-Батор, 2 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в Монголии встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом и выступил с речью, в которой упомянул о мире без конфликтов в эпоху после завоеваний Монгольской империи. Его слова приводит пресс-служба Святого престола.

REMO CASILLI/POOL/EPA/ТАСС Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и Папа Римский Франциск

«Пусть Небеса даруют, чтобы сегодня, на этой земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, произошло обновление, с уважением к международным законам, условий того, что когда-то было pax mongolica, а именно отсутствие конфликтов», — отметил он.

Франциск уточнил, что прибыл в Монголию в момент, когда государство отмечает 860 лет со дня рождения основателя и первого великого хана Монгольской империи Чингисхана.

«Тот факт, что империя могла на протяжении веков охватывать такие далекие и разнообразные земли, свидетельствует о замечательной способности ваших предков признавать выдающиеся качества народов, населяющих ее огромную территорию, и использовать эти качества на службе общего развития», — отметил он, добавив, что данную модель нужно ценить и снова предлагать в наши дни.

Pax mongolica (с латинского языка — «Монгольский мир») — термин, принятый для обозначения периода относительного мира, который последовал после широких завоеваний Монгольской империей территорий Евразии в XII–XIV веках.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск прибыл в Монголию с первым в истории папства визитом. 31 августа он совершил перелёт из римского аэропорта Фьюмичино в Улан-Батор. Всего пантифик будет находиться в азиатской стране пять дней. Пролетая над Китаем в Монголию, папа Римский отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. Во время церемонии встречи в аэропорту женщина в традиционной одежде поднесла папе чашку с аруулом — сухим творогом, который приготовлен из молока яков и верблюдов и символизирует кочевую культуру монгольского народа.

2 сентября папа Франциск принял участие в официальной приветственной церемонии, после чего направился во Дворец правительства и встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом.

Ранее папа Римский Франциск объявил, что принимает участие в мирной миссии по Украине и разработал план мирного урегулирования ситуации в этой стране. Целью плана провозглашается долгий и справедливый мир, залогом которого станут инклюзивность, уважение к культуре и языку и сотрудничество для всех, включая Россию, Украину и Европу.