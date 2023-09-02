Нефтекамск, Башкирия, 2 сентября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Автобус въехал в остановку с людьми на Трактовой улице в Нефтекамске в Башкирии, сообщил 2 сентября Telegram-канал «112».

112

В результате происшествия пострадали пять человек, двое из которых — дети. Все они с различными травмами госпитализированы, отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге утром 2 сентября на перекрёстке улиц Сулимова и Омской произошла авария. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса № 082 не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии пострадали 11 человек, все они доставлены в больницу. Отмечается, что большинство пострадавших получили ушибы и ссадины, но есть и люди с переломами.

Также 2 сентября стало известно, что в Иванове водитель автомобиля ВАЗ 2113 наехал на женщину и 7-летнюю девочку на улице генерала Хлебникова. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обеих госпитализировали с травмами. Водитель скрылся с места ДТП, автомобиль нашли позднее: его бросили и подожгли, машина выгорела полностью. Личность водителя устанавливается, его разыскивают.