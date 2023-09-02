Нижний Новгород, 2 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» на домашнем стадионе одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Алексей Даничев/РИА Новости Игроки «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский и Кирилл Гоцук

В составе «Пари НН» голы забили полузащитник Николай Калинский, реализовавший пенальти на 16-й минуте, и нападающий Эдгар Севикян на 28-й.

Во втором тайме «Рубин» смог отыграть один мяч. Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук записал на свой счёт автогол.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды десять очков. «Рубин» идёт на 13-м месте с шестью очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав на 43-й минуте пенальти. «Урал» потерпел второе поражение подряд.