Омск, 2 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в первом матче сезона 2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Максим Богодвид/РИА Новости Игроки ХК «Авангард»

Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий «Сибири» Алексей Яковлев. «Авангард» в третьем периоде сумел забросить две шайбы и вырвать победу, отличились форварды Райан Спунер и Игорь Гераськин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на выезде сыграет с астанинским «Барысом», а «Авангард» примет екатеринбургский «Автомобилист».

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский «Спартак» потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в первом матче сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:4. В составе «Куньлуня» шайбы забросили нападающие Девин Броссо, Цзян Фу и защитники Джейк Челиос и Джейсон Фрэм. У «Спартака» точными бросками отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин и Павел Порядин.