Москва, 2 сентября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Актёр Кирилл Ильин, снявшийся в фильме о Донбассе «Солнцепёк», скончался в возрасте 32 лет. Информация об этом опубликована на сайте kino-teatr.ru.

kino-teatr.ru Актёр Кирилл Ильин

Отмечается, что актёр ушёл из жизни ещё 24 августа. Причины смерти не указаны.

Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске, окончил Иркутское театральное училище. Работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе.

Ильин снимался в таких фильмах и сериалах, как «Адвокатъ Ардашевъ: Кровь на палубе», «Закрытый сезон», «Капитан Голливуд», «Морские дьяволы. Рубежи Родины». В военной драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепёк» он исполнил роль Антрацита.