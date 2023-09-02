Актёр из «Солнцепёка» Кирилл Ильин скончался в 32 года
Москва, 2 сентября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Актёр Кирилл Ильин, снявшийся в фильме о Донбассе «Солнцепёк», скончался в возрасте 32 лет. Информация об этом опубликована на сайте kino-teatr.ru.
kino-teatr.ru
Актёр Кирилл Ильин
Отмечается, что актёр ушёл из жизни ещё 24 августа. Причины смерти не указаны.
Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске, окончил Иркутское театральное училище. Работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе.
Ильин снимался в таких фильмах и сериалах, как «Адвокатъ Ардашевъ: Кровь на палубе», «Закрытый сезон», «Капитан Голливуд», «Морские дьяволы. Рубежи Родины». В военной драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепёк» он исполнил роль Антрацита.